Deprem uzmanından korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var

Bu depremlerin, daha büyük bir depremin öncüleri olabileceğini açıklayan Sözbilir, "Geçen ayın sonunda Arnavutluk ve Girit depremi olmuştu. O depremler 6 şiddetinin üzerinde depremlerdi. Bu Arnavutluk-Girit hattı levha ölçeğinde büyük bir fay hattı. 'Helen dalma batma zonu' diye geçer. Çok büyük ölçekli bir fay. Bizim 'mega deprem' dediğimiz depremlerin olduğu bir fay zonu burası. Oralar büyük ölçekli deprem ürettiğinde Anadolu levhası sıkışıyor. Onun için de Anadolu levhası buna deprem üreterek yanıt vermek durumunda. Başka şansı yok çünkü.