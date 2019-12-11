Deprem uzmanından korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili, depremlerin oluştuğu fay zonunun İzmir-Balıkesir transfer zonu olarak bilindiğini açıklayarak, bu zonda 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri fayların olduğunu söyledi. Bir an önce deprem master planının hazırlanması uyarısında bulunan Sözbilir, Balıkesir depreminin İzmir'in Bostanlı ve Alsancak bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.