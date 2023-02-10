Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Kahramanmaraş depreminin ardından, tüm imkanlar afet bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için kullanılıyor. Enkaz yığını altında kalan afetzeleri vucüt sıcaklığından tespit eden termal kemaralar arama kurtarma çalışmalarında büyük öneme sahip. Peki depremde enkaz altında kalan afetzedeler nasıl tespit ediliyor? Enkaz altındakileri bulan termal kamera nedir? Termal kamara nasıl çalışıyor? Termal kamera ne iş yarar? Termal kamera duvar arkasını görür mü? Termal kamera kaç metre uzağı gösteriyor? İşte detaylar...