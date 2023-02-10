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Haberler Galeri Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Kahramanmaraş depreminin ardından, tüm imkanlar afet bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için kullanılıyor. Enkaz yığını altında kalan afetzeleri vucüt sıcaklığından tespit eden termal kemaralar arama kurtarma çalışmalarında büyük öneme sahip. Peki depremde enkaz altında kalan afetzedeler nasıl tespit ediliyor? Enkaz altındakileri bulan termal kamera nedir? Termal kamara nasıl çalışıyor? Termal kamera ne iş yarar? Termal kamera duvar arkasını görür mü? Termal kamera kaç metre uzağı gösteriyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 13:07 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 13:23
Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Kahramanmaraş depreminin ardından, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi. Arama kurtarma ekipleri, son teknoloji cihazlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

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Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Termal kameralar devrede, enkaz altında kalanların izi sürülüyor. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem, 10 tane ili enkaza çevirdi. Afet bölgelerine ekipler hızla sevk edildi.

Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Arama kurtarma çalışmalarında termal kameralar devreye alındı. Bu cihazlar sayesinde, enkazda sağ kalanlar tespit ediliyor.

Depremde enkaz altında kalanları buluyor! Arama kurtarma çalışmalarında termal kamera nedir? Termal kamera kaç metre uzağı gösterir?

Deprem bölgesindeki ekipler, dronlara taktıkları termal ısı kameralarıyla enkaz altında kalanları arıyor. Isı tespit edilen bölgelere yoğunlaşıyorlar.

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