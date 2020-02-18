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Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 21:04 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020 Salı 21:04
Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen depremin ardından 19.17'de 3.0, 19.27'de ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

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Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü.

Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

Özellikle depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ve Akhisar'daki vatandaşlar sokaklara çıkarak kendilerini güvene almaya çalıştı.

Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

rkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Depremde panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü

Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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