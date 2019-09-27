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Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

İstanbul'da perşembe günü 13:59'da meydana gelen deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşlar yakınlarını aramak ve haber alabilmek için cep telefonlarına sarıldı. Ancak yakınlarını aramak isteyenler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Telefonlarının arama tuşuna basan İstanbullular, ilk 5-10 dakika görüşme yapamadı. Yaşanan yoğunluktan dolayı telefon hatları adeta kilitlendi. Bazı operatörlerde internet kullanımı da mümkün olmadı. Peki telefon hatları neden kesildi? Deprem sonrası neden arama yapılmıyor? Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı, kullanıcılarını bilgilendirdi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





