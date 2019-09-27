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Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

İstanbul'da perşembe günü 13:59'da meydana gelen deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşlar yakınlarını aramak ve haber alabilmek için cep telefonlarına sarıldı. Ancak yakınlarını aramak isteyenler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Telefonlarının arama tuşuna basan İstanbullular, ilk 5-10 dakika görüşme yapamadı. Yaşanan yoğunluktan dolayı telefon hatları adeta kilitlendi. Bazı operatörlerde internet kullanımı da mümkün olmadı. Peki telefon hatları neden kesildi? Deprem sonrası neden arama yapılmıyor? Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone açıklama yaptı, kullanıcılarını bilgilendirdi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:47
Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında herkes cep telefonlarına sarıldı. Ancak yakınlarını aramak isteyenler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Telefonlarının arama tuşuna basan İstanbullular, ilk 5-10 dakika görüşme yapamadı. Sadece online mesajlaşma platformları üzerinden görüşmeler yapılabildi. Biz de bunun sebebini ve deprem gibi acil durumlarda neler yapılabileceği araştırıldı.

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Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

NEDEN KİLİTLENİYOR?

Aramalar yoğunlukla 2G ve 3G şebekeleri üzerinden yapılıyor. Yani arama tuşuna bastığınızda 4.5G şebekesine bile bağlı olsanız, telefonunuz otomatik olarak 2G veya 3G şebekesine geçiyor. Siz de sesli konuşmalarınızı bu teknolojiye sahip şebekeler üzerinden gerçekleştiriyorsunuz.

Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

2G ve 3G'nin eski bir teknoloji olmasından dolayı aynı anda konuşturma kapasiteleri düşük. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 2G baz istasyonu üzerinden aynı anda 60 civarında abone konuşabiliyor. Bu rakam 3G'de ise 120 aboneye kadar çıkıyor.

Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

Ancak İstanbul gibi 20 milyona yakın kişinin yaşadığı bir metropol düşünüldüğünde deprem gibi acil durumlarda söz konusu kapasitelerin kat ve kat üzerine çıkılıyor. Buna bir de aynı anda milyonlarca telefonun arama frekansının karışması (interference) ekleniyor. Anormal bir ses trafiği meydana geliyor. Dolayısıyla arama yapmak veya çağrı almak imkansız hale geliyor.

Depremden sonra telefon hatları neden kilitlendi! Depremde neden arama yapamıyoruz

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Peki nasıl oluyor da 4.5G şebekesi çalışıyor? WhatsApp gibi internet üzerinden görüşme yapmaya alışsak da, deprem gibi acil durumlarda elimiz hemen telefonların hücresel aramasına gidiyor. WhatsApp gibi platformlar ikinci planda kalıyor. Bu yüzden yoğunluk, 2G ve 3G'ye göre 4.5G şebekesinde daha az oluyor.

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