Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara neden olan depremlerin kısa sürede tespit edilmesi için çalışan bilim insanları, son 20 yıl içerisinde sürekli gelişen elektronik, haberleşme ve bilgisayar teknolojilerinden de yararlanıyor. Bu kapsamda DAUM, 2 yıl önce DEUSİS projesini başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öz kaynaklarının kullanıldığı projede, aralarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yurt dışından danışmanların da olduğu 13 kişilik bir ekip yer aldı.