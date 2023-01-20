Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) merkezi tarafından hazırlanan Deprem Erken Uyarı Sistemleri (DEUSİS) ile 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin 5 ila 30 saniye arasında önceden haber alınabilecek. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu cihaz deprem olduğu andan itibaren cihaz ilk sinyali alıp, ikinci yıkıcı sismik dalga gelmeden önce metro, doğal gaz, büyük ölçekli fabrika gibi kurumların elektriğini keserek, can kaybının en aza indirgenmesine katkı sağlayacak" dedi.