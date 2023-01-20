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Haberler Galeri Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor

Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) merkezi tarafından hazırlanan Deprem Erken Uyarı Sistemleri (DEUSİS) ile 5.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin 5 ila 30 saniye arasında önceden haber alınabilecek. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu cihaz deprem olduğu andan itibaren cihaz ilk sinyali alıp, ikinci yıkıcı sismik dalga gelmeden önce metro, doğal gaz, büyük ölçekli fabrika gibi kurumların elektriğini keserek, can kaybının en aza indirgenmesine katkı sağlayacak" dedi.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:32 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:44
Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor
Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara neden olan depremlerin kısa sürede tespit edilmesi için çalışan bilim insanları, son 20 yıl içerisinde sürekli gelişen elektronik, haberleşme ve bilgisayar teknolojilerinden de yararlanıyor. Bu kapsamda DAUM, 2 yıl önce DEUSİS projesini başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öz kaynaklarının kullanıldığı projede, aralarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yurt dışından danışmanların da olduğu 13 kişilik bir ekip yer aldı.

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Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor
Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

Proje ile hasar yaratabilecek düzeyde bir depremin kaynağını en yakın konumlarda ve gerçek zamanda tespit edip, bir uyarı sinyalinin gönderilmesi amaçlandı. DEUSİS projesinin hayata geçirilebilmesi için test çalışmalarına başlandı. DEUSİS sayesinde olası büyük bir deprem anında gelecek sinyal otomatik olarak ilgili kurumlara iletilerek, depremin yıkıcı etkisi minimum seviyeye indirilecek. Yüksek gerilim hatlarındaki akım kesilecek; fabrika, nükleer santral, rafineri, metro, tramvay ve tren gibi toplu taşıma araçlarının faaliyetleri durdurulmasına olanak sağlanacak.

Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor
Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

'5 İLE 30 SANİYE İÇİNDE BİLGİ ANLIK GELECEK'
DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 12 farklı lokasyona kurulması planlanan DEUSİS'le ilgili, "Bir alet geliştiriyoruz. Bu cihazla ilgili bir yazılım ve jeofonlarla bağlantılı olarak online sistem sayesinde deprem olduğu andan itibaren cihaz ilk sinyali alıp, ikinci yıkıcı sismik dalga gelmeden önce metro, doğal gaz, büyük ölçekli fabrika gibi kurumların elektriğini keserek, can kaybının en aza indirgenmesine katkı sağlayacak.

Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor
Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

5.5 ve üstü depremleri aştığı anda sistem bunu değerlendirip, sismik kaynaktan uzaklığa bağlı olarak 5 ila 30 saniye içinde bilgi anlık gelecek. Bilgi sayesinde elektriğin kesilmesi ve metronun faaliyetinin durdurulması gibi gereken çalışma yapılacak" dedi.

Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir'de geliştiriliyor
Depremi 30 saniye önceden haber verecek! İzmir’de geliştiriliyor

'3 EKSENLİ İSTASYON MEKANİZMASI OLUŞTURACAĞIZ'
Söz konusu cihaza yönelik ayrıntıları da paylaşan Prof. Dr. Sözbilir, "DEUSİS'te kullanacağımız cihazda, belli teknolojik parçaları bir araya getirdik. Çin'den jeofonlar getirdik. 3 boyutta çeşitli yönlerde anlık ölçümler yapabiliyor. Bu sistemi belli yazılımlar çerçevesinde birleştirdik.

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