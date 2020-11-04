Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı
Türkiye'nin farklı illerinden İzmir'e gelen yüzlerce isimsiz kahramanın yaşadıkları ve kurtarma operasyonu sırasındaki o anları objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:23
Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:24
Gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak çalışan o kahramanlar yaralansa bile dinlenip hemen görevleri başına koştu.
Türkiye İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu.
İzmir'in Bayraklı ilçesine ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce arama kurtarma görevlisi yaşadıkları objektiflere yansıdı.
Enkaz üzerinde günlerce dinlenmeden aralıksız çalışan o kahramanlar bazen sessizliğe bürünüp enkaz altından gelecek ufak bir sese odaklandılar.
Bazen ise enkaz altında kalan minik bedenleri kurtarmak için canları pahasına çalıştılar.