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Haberler Galeri Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

Türkiye'nin farklı illerinden İzmir'e gelen yüzlerce isimsiz kahramanın yaşadıkları ve kurtarma operasyonu sırasındaki o anları objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:23 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:24
Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

Gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak çalışan o kahramanlar yaralansa bile dinlenip hemen görevleri başına koştu.

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Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

Türkiye İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

İzmir'in Bayraklı ilçesine ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce arama kurtarma görevlisi yaşadıkları objektiflere yansıdı.

Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

Enkaz üzerinde günlerce dinlenmeden aralıksız çalışan o kahramanlar bazen sessizliğe bürünüp enkaz altından gelecek ufak bir sese odaklandılar.

Depremin isimsiz kahramanları objektiflere yansıdı

Bazen ise enkaz altında kalan minik bedenleri kurtarmak için canları pahasına çalıştılar.

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