Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Kimisi güne yorgun ve enerjisi düşük bir şekilde başlarken kimisinde de gün sonunda duygusallık, halsizlik, eklem ve baş ağrıları ortaya çıkabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bu durum mevsimsel depresyona sebep olabiliyor. Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, "Sonbaharda zayıflayan güneş ışınları mutluluk hormonunun salgılanmasını azaltır, uyku hormonunun üretimini arttırır ve bu artış ve azalış beyin kimyasının değişmesine, buna bağlı olarak da depresyona yol açabilir" dedi. İşte mevsimsel depresyonun belirtileri ve yapılması gerekenler...