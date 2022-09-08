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Haberler Galeri Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Kimisi güne yorgun ve enerjisi düşük bir şekilde başlarken kimisinde de gün sonunda duygusallık, halsizlik, eklem ve baş ağrıları ortaya çıkabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan bu durum mevsimsel depresyona sebep olabiliyor. Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, "Sonbaharda zayıflayan güneş ışınları mutluluk hormonunun salgılanmasını azaltır, uyku hormonunun üretimini arttırır ve bu artış ve azalış beyin kimyasının değişmesine, buna bağlı olarak da depresyona yol açabilir" dedi. İşte mevsimsel depresyonun belirtileri ve yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 12:15
Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Mevsimsel depresyonun sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabileceğini kaydeden Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, "Havadaki bu değişimler bizlerin de ruhsal değişimler yaşamasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda hava sıcaklığının ve gün ışığının insan psikolojisine etkileri olduğu bilinmektedir" diye konuştu.

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Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

HAVA DURUMUNUN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ
Havalardaki ani değişimler sonucunda biyolojik ve ruhsal değişimler Yaşandığını söyleyen Küçük, "Kış aylarında daha yorgun, düşük enerjili ve yüksek kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederken, bahar aylarında bitkilerde de olduğu gibi daha canlı, enerjimizin daha yüksek ve daha az kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederiz.

Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Havadaki ani değişimler sonucunda: depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık veya çatışmaya meyilli olma durumu, yorgunluk hali, eklem ve baş ağrıları, uykuya dalmada problemler veya aşırı uyuma, yeme değişimleri gibi kişiden kişiye farklılık gösteren durumlar ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

"Genelde yağmurlu, kapalı havalarda insanların enerjisinin azalmış, daha içe dönük ve karamsar bir ruh hali içerisinde olduklarını, aşırı sıcak havalarda da çatışma içerisine daha çabuk giren, sabırsız, halsiz ve yorgun bir ruh hali içerisinde olduklarını bilinmektedir.

Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, yorgunluk yaşayanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Güneşli, açık, temiz bir havanın insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Dünyanın en büyük enerji kaynağı olan güneş bizlerin de biyolojik ve ruhsal durumlarını etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda güneş ışığının vücudumuzdaki serotonini artırdığı bilinmektedir."

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