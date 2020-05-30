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Haberler Galeri Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun adı birçok isimle aşk söylentilerine karışmıştı. Pek çok iddia ile ilgili açıklama yapmayan Talu, aradığı aşkı buldu. Deren Talu, Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Tınaz aşkını sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21
Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Deren Talu, bu kez aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda Kerim Sabancı ile aşk yaşayan ancak uzak mesafe yüzünden ayrılan Deren Talu, yeni aşkını sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.

Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!

Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. Deren Talu'nun yaşı da merak konusu oldu. İşte ünlü isimleri yaşları...

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