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Deren Talu Baran Tınaz ile aşkını sosyal medyadan duyurdu!
Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun adı birçok isimle aşk söylentilerine karışmıştı. Pek çok iddia ile ilgili açıklama yapmayan Talu, aradığı aşkı buldu. Deren Talu, Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Tınaz aşkını sosyal medyadan duyurdu.
Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:13Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21
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Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Deren Talu, bu kez aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda Kerim Sabancı ile aşk yaşayan ancak uzak mesafe yüzünden ayrılan Deren Talu, yeni aşkını sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Deren Talu, Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başladı.
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Tınaz aşkını sosyal medyadan ilan etti.
Talu'nun sevgilisi Baran'ın paylaşımına kalpli yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. Deren Talu'nun yaşı da merak konusu oldu. İşte ünlü isimleri yaşları...