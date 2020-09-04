Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Muhabirler, Deren Talu'ya, geçtiğimiz günlerde magazin basınına yansıyan 'reklam iddiasını sordu.
Serenay Sarıkaya'nın reklam yüzü olduğu şampuan markası, Deren Talu'ya da teklif götürdü. Deren, 'projenin yıldızı Serenay' diye teklifi kabul etmedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli ile eski sevgilisi Cem Yılmaz arasında yaşanan olaylardı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Deren Talu, bu sözleri duyunca sevgilisi Baran Tınaz'ın elini sımsıkı tuttu. Suratı bir anda asılan genç oyuncu, adımlarını hızlandırdı.
Bu arada Serenay Sarıkaya, 2017 yılından beri reklamlarında oynadığı şampuan markasıyla dördüncü kez anlaştı. Oyuncunun, bu anlaşma karşılığında 2,5 milyon TL aldığı söyleniyor. Sarıkaya, çok konuşulan 'reklam iddiası' hakkında ise cevap vermek istemiyor.
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü sunucu, sürpriz aşk hakkında, "Konduramadım" demişti.