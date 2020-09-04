Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Bu arada Serenay Sarıkaya, 2017 yılından beri reklamlarında oynadığı şampuan markasıyla dördüncü kez anlaştı. Oyuncunun, bu anlaşma karşılığında 2,5 milyon TL aldığı söyleniyor. Sarıkaya, çok konuşulan 'reklam iddiası' hakkında ise cevap vermek istemiyor.