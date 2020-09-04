  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisiyle el ele görüntülendi. Sevgilisi Baran Tınaz ile el ele görüntülenen Talu, muhabirlerin Serenay Sarıkaya ile ilgili sorusu karşısında şok oldu.

Giriş Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2020 Cuma 13:50
Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz ile el ele görüntülendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Muhabirler, Deren Talu'ya, geçtiğimiz günlerde magazin basınına yansıyan 'reklam iddiasını sordu.

Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Serenay Sarıkaya'nın reklam yüzü olduğu şampuan markası, Deren Talu'ya da teklif götürdü. Deren, 'projenin yıldızı Serenay' diye teklifi kabul etmedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli ile eski sevgilisi Cem Yılmaz arasında yaşanan olaylardı.

Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Deren Talu, bu sözleri duyunca sevgilisi Baran Tınaz'ın elini sımsıkı tuttu. Suratı bir anda asılan genç oyuncu, adımlarını hızlandırdı.

Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Bu arada Serenay Sarıkaya, 2017 yılından beri reklamlarında oynadığı şampuan markasıyla dördüncü kez anlaştı. Oyuncunun, bu anlaşma karşılığında 2,5 milyon TL aldığı söyleniyor. Sarıkaya, çok konuşulan 'reklam iddiası' hakkında ise cevap vermek istemiyor.

Deren Talu'ya 'Serenay' sorusu! Şok oldu

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü sunucu, sürpriz aşk hakkında, "Konduramadım" demişti.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Üzüm çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor
Üzüm çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor
  • SON DAKİKA