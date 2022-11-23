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Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu

Dev anakondanın inek avı izleyenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördüğü manzara karşısında adeta dilleri tutuldu. Anakonda yılanı bulduğu ineği tek lokmada yutarken o anlar belgeselciler tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





