  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu

Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu

Dev anakondanın inek avı izleyenleri dehşete düşürdü. Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip, gördüğü manzara karşısında adeta dilleri tutuldu. Anakonda yılanı bulduğu ineği tek lokmada yutarken o anlar belgeselciler tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:36
Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu

Vahşi doğanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan anakondanın yılan avı belgeselciler tarafından görüntülendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu

Vahşi doğada karnı açıkan anakonda av arayışlarına başlarken gözüne genç bir danayı kestirdi.

Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu

Hayvanı sıkıştıran anakonda ineği tek lokmada yutarken bölgede bulunan belgeselciler o anları kemaraya aldı.

Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu
Dev anakondanın inek avı görenleri dehşete düşürdü! 4 kişilik danayı tek lokmada yuttu
  • SON DAKİKA