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Dev bir patates gibi gözüküyor ama içinden öyle bir şey çıktı ki...

Boş bir arazi üzerinde yer alan ve uzaktan bakıldığında devasa bir patatesi andıran yapının içi görenleri şaşkına çeviriyor. İşte görenleri hayretler içerisinde bırakan o yapı.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:29
Dev bir patates gibi gözüküyor ama içinden öyle bir şey çıktı ki...

Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.

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Dev bir patates gibi gözüküyor ama içinden öyle bir şey çıktı ki...

Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.

Dev bir patates gibi gözüküyor ama içinden öyle bir şey çıktı ki...

Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.

Dev bir patates gibi gözüküyor ama içinden öyle bir şey çıktı ki...

İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.

Dev bir patates gibi gözüküyor ama içinden öyle bir şey çıktı ki...

Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..

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