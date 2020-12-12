Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

KORKUNÇ GERÇEK DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Rusya'da bir sirkte yılanla gösteri yapan adam, yılanın boynuna doladıktan sonra yere düştü. Seyirciler önce adamın yere düşmesinin gösterisinin bir parçası sandı ama korkunç gerçek daha sonra anlaşıldı.