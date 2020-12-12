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Haberler Galeri Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

Dev piton adamı böyle boğdu! Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü. Dehşete düşüren olay herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:43
Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü.

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Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

KORKUNÇ GERÇEK DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Rusya'da bir sirkte yılanla gösteri yapan adam, yılanın boynuna doladıktan sonra yere düştü. Seyirciler önce adamın yere düşmesinin gösterisinin bir parçası sandı ama korkunç gerçek daha sonra anlaşıldı.

Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

Adamın bir süre hareketsiz kalması sonrası arkadaşları koşup adamın boynunu yılandan kurtardılar.Hiçbir şekilde tepki vermeyen adamın öldüğü belirtildi.

Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...

"ŞOV UĞRUNA HAYATINI KAYBETTİ"

Görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülere yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şov uğruna pisi pisine hayatını kaybetti." yorumunu yaptı.

Dev piton adamı böyle boğdu! Dehşete düşüren olay...
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