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Dev piton ile timsahın yaşam savaşı! O anlar böyle görüntülendi...

Avustralya'da bulunun Moondarra Gölü'nde dev piton ile timsahın mücadelesi görenlerin kanını dondurdu. Moondarra Gölü'nü ziyaret edenler tarafından görüntülenen savaş, yılanın zaferi ile sona erdi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





