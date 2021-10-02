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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...
Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...
Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri şaşkına çeviriyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:06
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.
Avını yakalayan dev piton adım adım onu yutmaya başladı.
Bu onun için hiç de kolay değil.
Ama lezzetli ve oldukça tok tutucu.
Bu öğün dev piton için çok da kolay olmayacak.