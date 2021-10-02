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Haberler Galeri Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri şaşkına çeviriyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:06
Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Avını yakalayan dev piton adım adım onu yutmaya başladı.

Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Bu onun için hiç de kolay değil.

Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Ama lezzetli ve oldukça tok tutucu.

Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı! Görenler inanamadı...

Bu öğün dev piton için çok da kolay olmayacak.

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