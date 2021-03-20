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Dev piton yılanı klozetten çıktı! Tuvalete giren adam kabusu yaşadı
Dev piton yılanı klozetten çıktı! Tuvalete giren adam kabusu yaşadı
İşten eve gelen adam tuvalet ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını kaldırınca hayatının şokunu yaşadı. Klozetindeki dev pitonu gören adam hemen ekiplerden yardım istedi.
Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 12:09
İşten eve gelen adam tuvalet ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını kaldırınca hayatının şokunu yaşadı.
Klozetin içinde dev yılanı gören adam klozetin kapağını kapatıp hemen oradan uzaklaştı.
Daha sonra çağrılan ekip aileye korku salan dev yılanı klozetten çıkartıp aileye rahat bir nefes aldırdı.