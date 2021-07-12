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Dev piton yılanının karnından çıkanlar şoke etti! Öyle bir şey yemiş ki...

Doğa gezintisi yapan bir grup, yeni beslendiği anlaşılan karnı şişkin bir dev piton yılanı yakaladı. Hareket etmekte zorlanan yılanı etkisiz hale getiren bu grup pitonun karnını açtı. Dev pitonun son avı görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





