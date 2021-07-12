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Dev piton yılanının karnından çıkanlar şoke etti! Öyle bir şey yemiş ki...
Dev piton yılanının karnından çıkanlar şoke etti! Öyle bir şey yemiş ki...
Doğa gezintisi yapan bir grup, yeni beslendiği anlaşılan karnı şişkin bir dev piton yılanı yakaladı. Hareket etmekte zorlanan yılanı etkisiz hale getiren bu grup pitonun karnını açtı. Dev pitonun son avı görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:10
Doğa gezintisi yapan bir grup, yeni beslendiği anlaşılan karnı şişkin bir yılan yakaladı.
Hareket edemeyen yılanın karnını açan avcılar, içinden çıkan karşısında şok oldu.
Zira dev yılanın içinde kendi gibi dev bir yılan vardı.