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Dev pitona kafa tutan tavuk! Yavrularını korumak için...
Dev pitona kafa tutan tavuk! Yavrularını korumak için...
Yavrularını korumak için dev pitona kafa tutan tavuk sosyal medyayı salladı. Yavrularıyla birlikte bir çukurda bulunan tavuk pitonun saldırısına uğradı.
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2021 Salı 10:04
Yavrularıyla birlikte yaşayan tavuğa piton yılanı saldırdı. Canı pahasına yavrularını koruyan tavuk sosyal medyayı salladı.
Singapur'da meydana gelen olay kameralara bu şekilde yansıdı.