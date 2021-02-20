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Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





