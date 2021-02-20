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Haberler Galeri Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...

Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:59
Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...

Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.

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Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...

Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.

Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...

İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar:

Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...
Dev pitonun yuvasına daldı! İnanılmaz anlar...
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