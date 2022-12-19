Haberler Galeri Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





