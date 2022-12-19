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Haberler Galeri Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:26
Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.

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Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.

Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi

İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar:

Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi
Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi
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