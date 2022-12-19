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Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi
Dev pitonun yuvasına girerek ölümü göze aldı! Böylesi daha önce hiç görülmedi
Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:26
Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.
Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.
İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar: