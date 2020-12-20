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Haberler Galeri Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Bomboş bir arazinin ortasında bulunan ve adeta devasa bir patatesi andıran yapının yanına yaklaşanlar gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 11:52
Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.

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Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.

Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.

Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.

Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..

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