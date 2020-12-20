Devasa patatesin içi görenleri şaşırtıyor

Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.
Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.
İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.
Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..