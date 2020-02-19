Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Görenlerin ilk olarak kocaman bir taş zannetiği şeyin yanına yaklaştıkça devasa bir patates olduğu ortaya çıktı. Boş bir arazinin ortasında bulunan patatesin içinde ne olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:10
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Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.
Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.
Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.
İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.
Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..