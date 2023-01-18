  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Görenlerin ilk olarak kocaman bir taş zannetiği şeyin yanına yaklaştıkça devasa bir patates olduğu ortaya çıktı. Boş bir arazinin ortasında bulunan patatesin içinde ne olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:50
Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.

Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.

Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.

Devasa patatesin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Patates şaşırtıcı bir şekilde dekor aksesuarları için raf gibi oyulmuş..

  • SON DAKİKA