Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu

Ben de bunları besliyorum, bakıyorum. Bu projeyi çıkardıkları için devletime çok teşekkür ederim. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ve valiliğimize sonsuz teşekkür ederim. İki senedir de koyunlara ve kuzulara bakıyorum. Kuzuları satıyoruz ve onlarla geçim sağlıyoruz. Kuzuları satıp, traktör aldık. Koyun işi bizim için bir geçim kaynağı oldu. Hayvancılığı çok seviyorduk. Çocuklar falan çok mutlu olduk" dedi.