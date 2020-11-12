Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu

Kütahya'da tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Serpil Büyükköse'nin (34) hayatı, Genç Çiftçi projesi kapsamında hibe edilen 34 koyunla değişti. İki yıldır hayvancılıkla evini geçindiren ve bir de traktör alan Büyükköse, köydeki diğer kadınlara da örnek oldu. Biberonla beslediği kuzularına çocukları gibi baktığını ifade eden Büyükköse, "İki senedir koyunlara ve kuzulara bakıyorum. Kuzuları satıyoruz ve onlarla geçim sağlıyoruz. Kuzuları satıp, traktör aldık. Koyun işi bizim için bir geçim kaynağı oldu" dedi.