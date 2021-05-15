Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Devrilen traktör vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni cenaze arabası ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.