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Haberler Galeri Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bahçeye giden 86 yaşındaki adam, kullanığı traktörün devrilmesi sonucu ezilerek can verdi. Devrilen traktör vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni cenaze arabası ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Pınardere Mahallesi'nde saat 13.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Siviş (86) çalışmak için bahçesine gittiği sırada 09 DH 157 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşlı adam bahçe yolunda devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Devrilen traktör vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni cenaze arabası ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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