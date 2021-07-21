Didim'de "İğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık

Didim'in en gözde plajı olan Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmazken, ilçede bulunan 1, 2 ve 3'üncü koy halk plajları, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Yeşilkent Plajlarında da aynı doluluğun yaşandığı görüldü.