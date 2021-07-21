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Haberler Galeri Didim'de "İğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık

Didim'de "İğne atsan yere düşmez" dedirten kalabalık

Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e tatilci akını yaşandı. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmadı.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:39 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:40
Didim'de İğne atsan yere düşmez dedirten kalabalık

9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla turizm merkezlerine tatilci akını yaşanırken, Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e de tatilci akını yaşandı.

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Didim'de İğne atsan yere düşmez dedirten kalabalık

Didim'in en gözde plajı olan Altınkum Plajı'nda adım atacak yer kalmazken, ilçede bulunan 1, 2 ve 3'üncü koy halk plajları, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Yeşilkent Plajlarında da aynı doluluğun yaşandığı görüldü.

Didim'de İğne atsan yere düşmez dedirten kalabalık

İlçede hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Didim'in serin sularına bıraktı.

Didim'de İğne atsan yere düşmez dedirten kalabalık

Altınkum Plajı serinlemek isteyenlerin ilk tercihi tercihi olurken bazı vatandaşlar su sporları yaparak tatilin tadını çıkarttı.

Didim'de İğne atsan yere düşmez dedirten kalabalık

İlçede otellerin doluluk oranların yüzde 90'ı aşarken, işletmeler de doluluktan nasibini aldı.

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