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Haberler Galeri Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

İzmir'in Dikili ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği yolu trafiğe kapatan mahalleli, alkışlı protesto eylemi yaptı. 'Çözüm bulun' sloganı atan kalabalık, yolda önlem alınmasını istedikleri basın açıklamasının ardından dağıldı. Mahalleliden Lütfü Eke, "Çok sevdiğim arkadaşımın oğlu yoğun bakımda. Burada insanlık ve adalet için bir araya geldik. Buraya önlem almak, yaya geçidi, köprü yapmak çok mu zor? İnsanlar öldükten sonra isimlerini parklara vermekle acılar dinmiyor. Bir an önce kazaların son bulması için önlem alınsın" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 18:12 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 18:17
Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişilik grup, son dönemde kazaların olduğu Ferhat Uysal Caddesi ile Bergama Asfaltı kavşağını trafiğe kapatarak, alkışlı protesto eylemi yaptı.

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Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

Eylemde, 2 gün önceki kazada ağır yaralanarak, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Zeki Yılmaz'ın (24) yoğun bakımda olduğuna dikkat çekilip, bir an önce önlem alınması istendi.

Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

Eylemde 'Ölüyoruz, çözüm bulun' sloganı atan mahalleli; 'Trafik terörüne son', 'Ölüm değil çözüm istiyoruz' ve 'Sesimizi duyun' dövizleri açtı.

Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

Eylemde konuşan Gonca Yılmaz, "2 gün önce bu yolda 20 yaşında gencimiz gözlerimizin önünde kaza geçirdi. Şu an yoğun bakımda ve beyin kanaması geçiriyor. Bu ilk değil. Birçok gencimiz öldü, ölümden dönenler oldu. Hayvanlarımız ölüyor. Kazaların yaşandığı bu yola bir çözüm bulunsun. Araçlar çık hızlı geçiyor. Camlarımız titriyor, deprem oluyor sanıyoruz" dedi.

Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

Mahalleliden Lütfü Eke, "Çok sevdiğim arkadaşımın oğlu yoğun bakımda. Burada insanlık ve adalet için bir araya geldik. Buraya önlem almak, yaya geçidi, köprü yapmak çok mu zor? İnsanlar öldükten sonra isimlerini parklara vermekle acılar dinmiyor. Bir an önce kazaların son bulması için önlem alınsın" diye konuştu.

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