Dikili'de ölüm yolunu vatandaşlar kapadı! 'Ölüm değil çözüm istiyoruz'

İzmir'in Dikili ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği yolu trafiğe kapatan mahalleli, alkışlı protesto eylemi yaptı. 'Çözüm bulun' sloganı atan kalabalık, yolda önlem alınmasını istedikleri basın açıklamasının ardından dağıldı. Mahalleliden Lütfü Eke, "Çok sevdiğim arkadaşımın oğlu yoğun bakımda. Burada insanlık ve adalet için bir araya geldik. Buraya önlem almak, yaya geçidi, köprü yapmak çok mu zor? İnsanlar öldükten sonra isimlerini parklara vermekle acılar dinmiyor. Bir an önce kazaların son bulması için önlem alınsın" diye konuştu.