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Haberler Galeri Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji'den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji'den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün 17 Temmuz Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? En yüksek sıcaklık Ege'nin hangi illerinde? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 17 Temmuz Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:39 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 08:42

Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji’den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun batısında ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji’den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji’den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji’den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji’den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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