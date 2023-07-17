Dikkat başınıza güneş geçebilir! İşte Meteoroloji'den 17 Temmuz Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün 17 Temmuz Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? En yüksek sıcaklık Ege'nin hangi illerinde? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 17 Temmuz Pazartesi hava durumu...