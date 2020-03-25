Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor!

Çağımızın en yaygın ve ölümcül hastalığı kanser... Kansere yakalanma oranı günden güne artarken tedavisi için yapılan araştırmalara da her geçen gün yenisi ekleniyor. İsveçli bilim insanları kan grubu ve kanser arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya imzasını attı. Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan araştırma aynı zamanda hangi kan grubunun hangi kanser türüne yakalanma olasılığının olduğu sonucuna da ulaştı. Peki hangi kan grubu kansere karşı daha dirençli? Hangi kan grubunun kansere yakalanma olasılığı daha yüksek? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli? İşte merak edilen o soruların yanıtları...