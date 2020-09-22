  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir programda herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Dilan Çıtak açıklamalarında babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo ile olan ilişkisine dair bazı itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 16:32 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 16:36
Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın sunduğu Sorgu Sual'in ilk konuğu oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi.

Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" cevabını verdi.

Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan "Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna da "Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu" diye konuştu.

Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Çıtak "Babam dediğiniz kişi hangisi" sorusuna Cem Çıtak yanıtını verdi. Çıtak babasına siz diye hitap ettiğini bunu da İbo'nun istediğini de sözlerine ekledi.

Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Dilan Çıtak, "Levent Dörtel sizi hiç aldattı mı?" sorusuna "Evet aldattı ilişkimizin en başlarında. Ben en özel olduğum tribinde değilim. Ben çekilmez bir kadınım Levent Dörtel gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa onun için gerçekten özelim." yanıtını verdi.

Dilan Çıtak'ın açıklamaları şok etti! Babası İbrahim Tatlıses hakkında neler dedi?

Çıtak gözyaşlarını tutamadı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı!
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şaşırttı!
  • SON DAKİKA