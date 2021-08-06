Haberler Galeri Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

İnsanların duygularını sömürerek para kazanmak isteyen dilencilerin birbirinden ilginç numaraları görenleri hayrete düşürüyor. Son olarak bir kaykay üzerinde bacakları olmadan dilenen bu adamın foyasını sokaktaki vatandaşlar ortaya çıkardı. Bakın o dilenciler hepimizi nasıl kandırıyor...

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





