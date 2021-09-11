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Haberler Galeri Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

İnsanların duygularını sömürerek para kazanmak isteyen dilencilerin birbirinden ilginç numaraları görenleri hayrete düşürüyor. Son olarak bir kaykay üzerinde bacakları olmadan dilenen bu adamın foyasını sokaktaki vatandaşlar ortaya çıkardı. Bakın o dilenciler hepimizi nasıl kandırıyor...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:29
Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

Bu dilenciler görenleri hayrete düşürüyor.

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Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

Çin'de dilenerek para kazanan bu adamın numarası işte böyle ortaya çıktı.

Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...

Bir kaykay üzerinde bacakları olmadan dilenen bu adamın foyasını sokaktaki vatandaşlar ortaya çıkardı.

Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...
Dilenci herkesi böyle kandırmış! Görenler adeta şoke oldu...
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