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Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, ölümden döndü!

Manisa'da Tuncer Göklü'nün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Direksiyon başında tansiyonu yükselen Göklü, kazada hafifi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Göklü'yü hastaneye götürdü.

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 12:33
Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, ölümden döndü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon başında tansiyonu yükselen Tuncer Göklü'nün (42) kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Göklü yaralandı.

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Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, ölümden döndü!

Kaza, saat 09.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolunun Turgutlu çıkışındaki Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı fabrika için Turgutlu'ya malzeme almaya gelen Tuncer Göklü'nün 35 DV 441 plakalı otomobille seyir halindeyken tansiyonu yükseldi.

Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, ölümden döndü!

Göklü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, ölümden döndü!

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Göklü'yü hastaneye götürdü.

Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, ölümden döndü!

Tedavisinin ardından taburcu edilen Göklü, "Çalıştığım fabrika için Turgutlu'ya malzeme almaya gelmiştim. Bir an tansiyonum yükseldi. Aniden gözüm karardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Üzgünüm" dedi.
DHA

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