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Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafik kazasında refüje çarpan araç içerisindeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:12
Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Kaza, Efeler ilçesi Eski Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 AK 777 plakalı aracı ile seyir halinde olan araç sürücüsü M.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Meydana gelen kaza sonrasında geniş güvenlik önlemleri alınırken 3 şeritli yol da tek şeride düşürüldü. Kazanın etkisiyle araçtan yola dökülen motor yağı sonrasında kayganlaşan zeminin düzeltilmesi ve yolun trafiğe açılması için itfaiye ve trafik ekipleri çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin kayganlaşan zemine kumlama çalışması yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, ağır hasar alan araçta çekici marifetiyle kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
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