Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı

Kaza, Efeler ilçesi Eski Dörtyol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 AK 777 plakalı aracı ile seyir halinde olan araç sürücüsü M.G. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptı.