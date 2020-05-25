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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral yine tüm dikkatleri üstüne topladı. Şıklığıyla hayran bırakan Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performansla da alkış almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Hande Soral, bu kez annesiyle gündeme geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın annesi şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:45
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral yine tüm dikkatleri üstüne topladı. Şıklığıyla hayran bırakan Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performansla da alkış almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi odağı olan Hande Soral, bu kez annesiyle gündeme geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın annesi şaşırtıyor.

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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatlarına dair en ufak detay bile merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri ise anneleri oluyor genellikle. Kimilerinin annesi şaşırtacak kadar genç görünüyor, kimilerinin annesi güzelliğinden söz ettiriyor. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin anneleri.

İşte oyuncu Seda Bakan ve annesi

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor

Edis ve annesi

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral ile Bensu Soral'ın annesi şaşırtıyor

İşte Ebru Şancı'nın annesi Selma Yaşar...

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