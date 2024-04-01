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Haberler Galeri Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberi... Bugün (1 Nisan Pazartesi) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 1 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2024 09:07

Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

Dışarı çıkacaklar dikkat! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

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