Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji yağış için saat verdi

MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli