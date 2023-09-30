Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Bugün Ege Bölgesi’ne...

Bugün (30 Eylül Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 30 Eylül Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 08:52 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 08:55