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Haberler Galeri Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

Bugün (29 Temmuz Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.. İşte 29 Temmuz Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:04

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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