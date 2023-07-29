Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! Meteoroloji hava durumunu paylaştı

Bugün (29 Temmuz Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.. İşte 29 Temmuz Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:04