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Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı.. Buchholz, 41 metrekarelik garajı öyle bir hale getirdi ki, mimarları kıskandırcak nitelikte...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:29
Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...

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Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün

İlk aldığında garaj içinde hiçbir şeyin olmadığı boş bir alandı.

Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün

Kapısı bile eski püskü olan garajı müthiş bir villa haline getirdi.

Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün

Garaj kapısını açılır kapanabilir cam yapan Bordo evin içini ahşam ağırlıklı döşedi.

Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün
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