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Dışarıdan garaj gibi gözüküyor ama... Bir de içini görün
Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı.. Buchholz, 41 metrekarelik garajı öyle bir hale getirdi ki, mimarları kıskandırcak nitelikte...
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:29
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Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı...