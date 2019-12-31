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Diyabet hastaları dikkat! Bu hatalar ölüme götürebiliyor

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Funda Öztürk "Diyabet gerektiği gibi tedavi edilmezse kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı, diyabetik ayak yarası gibi ciddi sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Sağlıklı beslenme, yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz ve tıbbi kontrollerin düzenli yapılmasıyla hastalığın gidişatı kontrol altında tutulabilir; diğer organların zarar görmesi engellenebilir" diyor. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Funda Öztürk kan şekeri kontrolünü bozabilen 10 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 23:58 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 23:58
Diyabet hastaları dikkat! Bu hatalar ölüme götürebiliyor

HAREKETSİZ YAŞAM SÜRMEK

Kan şekeri ve kilo kontrolünde en önemli unsur egzersiz. Diyabet hastası yaşına ve ek hastalıklarına göre kendine uygun egzersizi seçip, haftada en az 3 gün düzenli egzersiz yapmaya dikkat etmeli. Çoğu hasta için en güvenilir egzersiz yürüyüş yapmak. Egzersizin aç karnına yapılması kan şekeri düşüklüğüne yol açabileceğinden dolayı; egzersize ana öğünden 1 saat sonra ya da ara öğünden 30 dakika sonra başlamak gerekiyor.

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Diyabet hastaları dikkat! Bu hatalar ölüme götürebiliyor

BİTKİSEL OLDUĞU BELİRTİLEN İLAÇLAR DENEMEK

Kan şekeri kontrolü sağlayabileceği düşünülen bitkisel gıdalar veya çeşitli kürleri denemek çok zararlı olabileceğinden kesinlikle uzak durulmalı. Piyasada satılan veya hastanın kendisinin aktarlardan alarak hazırladığı karışımlar ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Örneğin karaciğere zarar verebiliyor, kanamaya yatkınlığa neden olabiliyor ya da halen kullanılan ilaç veya insülinin dozunun değişmesine ve beklenmeyen yan etki gelişmesine yol açabiliyor.

Diyabet hastaları dikkat! Bu hatalar ölüme götürebiliyor

DOKTOR KONTROLÜNE SEYREK ARALIKLARLA GİTMEK

Diyabetik hastaların hiç bir şikayeti olmasa bile doktorlarının önerdiği aralıklarla kontrolleri yaptırmaları çok önemli. Ek bir sorun yoksa 4-6 aylık aralarla kontrole gidilmesi gerekiyor. Şeker kontrolü kötüleşen hastaların daha sık kontrole gitmesi gerekiyor.

Diyabet hastaları dikkat! Bu hatalar ölüme götürebiliyor

TEDAVİYİ DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN KESMEK YA DA DEĞİŞTİRMEK

Doktor önerisi olmadan ilaçları aniden kesmek, dozu artırmak veya azaltmak; kan şekerinin çok yükselmesine veya tam tersine düşmesine neden olabiliyor. Kan şekeri kontrolü bozulursa hastalığı takip eden doktora başvurulması gerekiyor.

Diyabet hastaları dikkat! Bu hatalar ölüme götürebiliyor

ÖĞÜN ATLAMAK

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Funda Öztürk "Kan şekerini ayarlamak için verilen ilaç veya insülinin etkilerinin kanda en yüksek olduğu zaman aralıkları vardır. Hasta ilaç veya insülini kullandıktan sonra öğün atlar veya gerekenden az miktarda yerse kan şekeri düşüklüğü yaşayacaktır. Sık kan şekeri düşüklüğü yaşamak; diyabet kontrolünü ciddi şekilde bozar. Diyabetik hastanın öğün saatlerine ve aldığı gıda miktarına çok dikkat etmesi gereklidir" diyor.

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