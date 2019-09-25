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Diyarbakır annelerine kadın desteği! 'Annelerin iradesi terörü durduracak'

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek için toplandı. İzmir'de toplanan grup adına açıklama yapan Esra Garagon Etlik, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meyan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:28
Diyarbakır annelerine kadın desteği! 'Annelerin iradesi terörü durduracak'

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

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Diyarbakır annelerine kadın desteği! 'Annelerin iradesi terörü durduracak'

İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı, "İzmir, Diyarbakırlı annelerin yanında" pankartı açtı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği! 'Annelerin iradesi terörü durduracak'

Grup adına açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu duruşu desteklediklerini belirtti.

Diyarbakır annelerine kadın desteği! 'Annelerin iradesi terörü durduracak'

"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meyan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır." diyen Etlik, her şeyi göze alarak evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "Başka canlar yanmasın." diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını söyledi.

Diyarbakır annelerine kadın desteği! 'Annelerin iradesi terörü durduracak'

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade eden Etlik, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında bulunmanın herkesin boynunun borcu olduğunu kaydetti.

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