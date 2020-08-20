Diyet yaparken yapılan bu hatalar kilo vermeyi engelliyor!

DOĞRU BİLDİĞİNİZ YANLIŞLARI BİR AN ÖNCE...

Başta belirtmek gerekir ki doğru beslenme mevsimsel bir olgu değildir. Sürekli kaybedilip kazanılan yağ doku zamanla direnç kazanacak ve her mevsim değişikliğinde vücudunuz kilo kaybetme konusunda daha çok zorlanacaktır. Güzel bir vücut yağ ve kas dokusu dengeli olduğunda ortaya çıkar. Yanlış bir beslenme modeli bu görüntüyü de sağlamayacaktır. Bu nedenle doğru bildiğiniz yanlışları bir an önce düzeltip bedeniniz için en doğru olanı tercih etmeniz gerekmektedir" diye konuştu.