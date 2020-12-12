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Haberler Galeri Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Uşak-İzmir kara yolundaki Yenişehir köyü yakınlarında yer alan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, yüzlerce yılda oluşmuş girintili çıkıntılı kayalıkları ve bitki örtüsüyle doğaseverlerin bölgedeki en önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor. Kayalıklarıyla ünlü Taşyaran Vadisi, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda kış ayları da başka bir güzel geçiyor. Biz doğaseverleri, doğa meraklılarını Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:02 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:05
Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Vadi boyunca girintili çıkıntılı kayalıklar, turuncuya çalan renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.

Ziyaretçiler, dik yamaçta vadinin yapısına uygun inşa edilmiş taş merdivenlerden inerek, eşsiz güzellikteki kayalıkları fotoğraflama ve yüksek kesimdeki seyir teraslarından vadiyi izleme imkanına sahip oluyor.

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Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Kış mevsiminde İmren Deresi'nin donduğu günlerde ayrı bir görünüme bürünen Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, 2 bin 500 metrelik yürüyüş güzergahında yer alan özgün bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ünlü bir teknoloji firmasının da aralarında bulunduğu bazı markaların reklamlarının bölgede çekilmesi, vadiye ilgiyi daha da artırdı.

Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nın zaman içinde su, rüzgar ve tektonik hareketlerin etkisiyle oluştuğunu söyledi.

Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Vadinin ziyaretçilerine görsel bir şölen sunduğunu aktaran Kocabıyık, "Renkleri ve kayaların görüntüsüyle büyüleyici bir güzelliğe sahip. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin de çok fazla ilgisini ve dikkatini çekmekte. Son yıllarda bu görsel şölen, sesini duyurmaya başladı. Çeşitli markaların reklam çekimleri burada yapıldı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu." dedi.

Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

"DOĞASEVERLERİ, TAŞYARAN VADİSİ'NE BEKLİYORUZ"

Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nın tanıtımı için çalışmaları sürdürdüklerini, bölgede ziyaretçiler için birçok noktada seyir terasları inşa ettiklerini söyleyen Vali Funda Kocabıyık, şöyle devam etti:

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