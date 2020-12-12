Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Vadinin ziyaretçilerine görsel bir şölen sunduğunu aktaran Kocabıyık, "Renkleri ve kayaların görüntüsüyle büyüleyici bir güzelliğe sahip. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin de çok fazla ilgisini ve dikkatini çekmekte. Son yıllarda bu görsel şölen, sesini duyurmaya başladı. Çeşitli markaların reklam çekimleri burada yapıldı. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası oldu." dedi.