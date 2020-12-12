Doğa tutkunlarının Uşak'taki uğrak yeri: Taşyaran Vadisi

Uşak-İzmir kara yolundaki Yenişehir köyü yakınlarında yer alan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, yüzlerce yılda oluşmuş girintili çıkıntılı kayalıkları ve bitki örtüsüyle doğaseverlerin bölgedeki en önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor. Kayalıklarıyla ünlü Taşyaran Vadisi, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda kış ayları da başka bir güzel geçiyor. Biz doğaseverleri, doğa meraklılarını Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'na bekliyoruz" dedi.