Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Son zamanlarda ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler ilkel malzemelerle neler yaptılar.
Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 13:19
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Primitive Life isimli sayfasıyla büyük ilgi gören adam bu sefer kendi havuzunu yaptı.
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Bu taştan yapılan havuz yüzme ve rahatlamanın yanı sıra su depolamaya da yarıyor. yaparken taş kum kireç ve çamur kullanıldı.
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar