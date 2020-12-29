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Haberler Galeri Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar

Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar

Son zamanlarda ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme gençler arasında moda haline geldi. Bakın o gençler ilkel malzemelerle neler yaptılar.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 12:46
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar

Primitive Life isimli sayfasıyla büyük ilgi gören adam bu sefer kendi havuzunu yaptı.

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Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar

Bu taştan yapılan havuz yüzme ve rahatlamanın yanı sıra su depolamaya da yarıyor. yaparken taş kum kireç ve çamur kullanıldı.

Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar

İşte o çalışma...

Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
Doğada ilkel malzemelerle bakın ne yaptılar
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