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Haberler Galeri Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!

Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!

Şehir hayatından canı sıkılan bir kadın küçük kızını da yanına alarak doğaya yerleşmeye karar verdi. Herkese çılgınca gelen bu fikri hayatına geçiren genç kadın, görenlerin ağzını açık bırak o evi inşa etmeyi başardı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden sonra oldukça çok konuşulan kadın, yaptığı evin görüntüleri an be an paylaştı. İşte sadece 1500 TL'ye mal edilen, gören herkesi hayran bırak o evin yapım aşaması.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:19
Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!

İşte herkesi beğenisini doğada inşa edilen o ev...

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Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!
Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!
Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!
Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!
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