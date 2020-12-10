Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komodo ejderinin korkunç av yöntemi

Dünyanın en vahşi yaratıklarından biri olan komodo ejderinin avlanma görüntüleri dehşete düşürdü. Avına sessizce yaklaşan ve bir anda harekete geçen komodo ejderi, saldırı anından sonra avını vahşice parçalara ayırarak yedi.