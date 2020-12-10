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Haberler Galeri Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komodo ejderinin korkunç av yöntemi

Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komodo ejderinin korkunç av yöntemi

Dünyanın en vahşi yaratıklarından biri olan komodo ejderinin avlanma görüntüleri dehşete düşürdü. Avına sessizce yaklaşan ve bir anda harekete geçen komodo ejderi, saldırı anından sonra avını vahşice parçalara ayırarak yedi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:40
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
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Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
Doğal yaşamın en vahşi hayvanlarından! Komoda ejderinin korkunç av yöntemi
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