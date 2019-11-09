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Doğanın renklerine yolculuk... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

Dünya her gün biraz daha grileşiyor. Biz de renk görmek için doğaya kaçıyoruz. Doğanın alışıldık renkleri yeşil ve mavinin dışına çıktığı yerler de var... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 19:41
Doğanın renklerine yolculuk... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

Dünya her gün biraz daha grileşiyor. Biz de renk görmek için doğaya kaçıyoruz. Doğanın alışıldık renkleri yeşil ve mavinin dışına çıktığı yerler de var... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

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Doğanın renklerine yolculuk... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

HOKKAIDO ADASI (JAPONYA)
Japonya'nın en büyük ikinci adası olan ve ülkenin yaklaşık beşte birini oluşturan Hokkaido Adası büyüleyici bir doğaya sahip. Özellikle ormanları, doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilere bambaşka bir deneyim yaşatıyor. Ada aynı zamanda lavantaların, lalelerin, günebakanların ve kiraz ağaçlarının çoğunlukta olduğu çiçek tarlalarıyla ünlü. Bu nedenle ada, eşsiz doğasının yanı sıra çiçek tarlalarıyla her yıl milyonlarca turist çekiyor. Çiçek tarlaları doğal bir efekt görünümü yaratıyor ve doğanın bin bir rengiyle büyülüyor.

Doğanın renklerine yolculuk... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

KIRMIZI PLAJ (ÇİN)
Çin'in Dawa Bölgesi'nde Panjin şehrinde bulunan Kırmızı Plaj isminin aksine kumlardan değil kırmızı sazlık bir alandan oluşuyor. 132 metrekarelik alana yayılan plaj her sonbahar kırmızıya bürünüyor.

Doğanın renklerine yolculuk... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

MENDENHALL BUZ MAĞARASI (ALASKA)
Alaska'nın başkenti Juneau şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Mendenhall Buz Mağarası mavinin yüzlerce tonunu bir arada sunuyor. 12 kilometre uzunluğundaki Mendenhall buzulunun içinde yer alan mağaraya girmekse cesaret istiyor.

Doğanın renklerine yolculuk... İşte gökkuşağının yer yüzü yansımaları

THE GRAND PRISMATIC SPRING (ABD)
ABD'nin en büyük, dünyanınsa en büyük üçüncü kaplıcası olan Grand Prismatik Springs, Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunuyor. Kaplıcanın aldığı renklerse suda yaşayan ve sıcağı seven bazı bakteriler sayesinde oluşuyor.

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