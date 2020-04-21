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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilk kez ekranlarda yer alan Naz Göktan tüm dikkatleri üzerine çekti. Çok küçük yaşlarda başladığı bale eğitimini İngiltere Royal Academy of Dance okulunda tamamlamasının ardından tiyatroya yönelen Naz Göktan, 2011 yılından beri yer aldığı tiyatro sahnesinde birçok oyunla yer aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde gösterdiği başarılı oyunculukla sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte son günlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Naz Göktan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 13:51
Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilk kez ekranlarda yer alan Naz Göktan sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla son günlerin en çok konuşulan oyuncusu olan Naz Göktan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Naz Göktan ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

Doğduğun Ev Kaderindir’in Emine’si Naz Göktan hakkındaki gerçekle şaşırttı

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

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