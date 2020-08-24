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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10
Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin memleketi…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Damla Sönmez - İstanbul

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Aras Bulut İynemli - İstanbul

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Barış Arduç – Ankara

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si İbrahim Çelikkol milyonları şaşırttı! Meğer…

Esra Bilgiç - Ankara

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